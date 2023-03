Ozil annuncia il ritiro: “Un viaggio fantastico, ora è il momento di lasciare”

Mesut Ozil dice basta. L'ex fantasista, tra le altre, di Real Madrid e Arsenal ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 34 anni. Queste le parole scelte dal tedesco di origini turche per comunicare la sua decisione e pubblicate su Instagram: "Dopo lunghe considerazioni, ho deciso di annunciare il mio ritiro immediato dal calcio professionistico. Ho avuto il privilegio di essere un calciatore professionista per quasi 17 anni e sono incredibilmente grato per l'opportunità. Ma nelle ultime settimane e mesi, dopo aver subito alcuni infortuni, è diventato sempre più chiaro che è il momento lasciare il grande palcoscenico del calcio. È stato un viaggio incredibile pieno di momenti ed emozioni indimenticabili. Voglio ringraziare i miei club: Schalke 04, Werder Brema, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Basaksehir e gli allenatori che mi hanno sostenuto, così come i compagni di squadra che sono diventati amici.