Diritti tv, Sky prova a prendersi tre gare di Serie A. Oggi l’offerta. Ma c’è distanza

La Lega Calcio ha accettato l'offerta di Dazn per il 20-21 sulle gare del campionato. Ma c'è ancora un pacchetto da assegnare

Sono ore decisive per il completamento dell'assegnazione dei diritti tv. Dopo che DAZNè riuscita a strappare i diritti delle partite della Lega Calcio Serie A a Skysport, il noto canale satellitare lavora per riuscire ad acquisire almeno il pacchetto '2'. Con quello potrebbe almeno trasmettere, in coesclusiva con il canale streaming, la partita del sabato sera, quella delle 18 della domenica e quella del lunedì sera.