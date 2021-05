Padelli: “Festa tifosi? È qualcosa di indimenticabile. È una cosa che difficilmente…”

Le dichiarazione del giocatore nerazzurro a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Udinese

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Udinese, ultima partita di campionato, Daniele Padelli ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazione del giocatore nerazzurro: "Da quando abbiamo vinto ufficialmente che i tifosi ci fanno sentire il loro amore e il loro ringraziamento per quello che abbiamo fatto sul campo. Quindi il viaggio che abbiamo fatto fuori dallo stadio è qualcosa di indimenticabile, per me soprattutto. È una cosa che difficilmente riesco e spiegarla a parole. Devi viverla per capire".