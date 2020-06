Inter, chi sarà il vice-Handanovic? GdS: “Padelli rinnova ma non sarà più il secondo portiere”

In casa Inter iniziano a delinearsi gli scenari in merito alla questione portieri: se il rinnovo di Handanovic sembra ormai cosa fatta, resta ancora da capire chi possa essere il suo vice. Nelle scorse settimane si è parlato di Musso ma, ultimamente, è avanzata l’ipotesi di un ritorno alla base di Radu.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Padelli e Berni, secondo e terzo, hanno intanto prolungato il loro accordo fino al termine della stagione. Per l’ex Torino – aggiunge la Rosea – si prospetta un altro anno in nerazzurro, in veste di terzo portiere.