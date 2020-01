Padoin: “Per Conte il calcio è la vita, riesce a trasmettere emozioni. Bastoni è l’esempio di…”

Ospite di Sky Sport, Simone Padoin ha raccontato Antonio Conte da vicino alla luce della sua esperienza agli ordini dell’attuale tecnico dell’Inter ai tempi della Juventus.

“Vive il calcio in una maniera maniacale, dedica anima e corpo al campo per arrivare ai risultati e pretende lo stesso dal gruppo. Non basta lavorare bene 2-3 ore al giorno con lui, la vita deve essere dedicata al calcio. È un trasportatore di emozioni, riesce a far arrivare alla squadra tutti i messaggi migliori. I suoi discorso sono positivi e trasmettono molta energia. È un allenatore fantastico nel preparare le partite. I giocatori morirebbero per lui, come ha detto Barella. Non è uno di tante carezze, gestisce il gruppo attraverso la meritocrazia. È normale abbia in testa un undici ideale, ma con lui le gerarchie possono cambiare facilmente: Bastoni è l’esempio, titolare a soli 20 anni con un giocatore come Godin che finisce in panchina“.