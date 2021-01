Padovan: “Campanello d’allarme per Conte, non è sembrata la solita Inter. 25′ non sufficienti”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport del pareggio dell’Inter all’Olimpico con la Roma e delle scelte di Conte nei minuti finali:

“Bisogna capire cose è successo alla Roma nel secondo tempo. È stata sballottata dall’Inter. E poi bisogna capire da Conte cosa è successo negli ultimi 15′. Arretrato il baricentro e subito il gol del pareggio. Campanello d’allarme per l’Inter, non sembra la solita Inter. 25′ non sono sufficienti. se non le chiudi difficile recriminare. Il cambio di Hakimi farà discutere”.