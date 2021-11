Padovan: “Conte doveva aspettare lo United. Solskjaer un inetto, andrà via con ignominia”

Intervenuto a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha commentato la scelta di Antonio Conte di sedersi sulla panchina del Tottenham

"Fossi stato in Conte, piuttosto che andare al Tottenham avrei aspettato il Manchester United. Anche perché prima o poi, più prima che poi, Solskjaer, che non ha mai vinto niente in quattro anni e mezzo tranne due campionati norvegesi, salterà con ignominia, come deve saltare un inetto come lui".