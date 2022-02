Padovan: “Conte, serve pazienza: andando al Tottenham sapeva già che…”

A Sky Sport, Giancarlo Padovan si è soffermato sul momento del Tottenham di Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter

A Sky Sport, Giancarlo Padovan si è soffermato sul momento del Tottenham di Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter. Ecco le sue parole: “Se oggi perdesse, per Conte sarebbe il quarto ko consecutivo. Bentancur e Kulusevski a suo giudizio sono dei prospetti, non sono ancora pronti. Conte sa che ci vuole pazienza, ma per uno che vive la sconfitta come la morte, perdere è quasi inaccettabile. Lui sapeva però che qualche ko era da tenere in conto andando al Tottenham”.