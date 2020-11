Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato così della corsa scudetto, dicendo la sua sull’Inter di Antonio Conte: “Per me l’Inter è la favorita, io ho sposato questo pronostico anche l’anno scorso: poi è arrivata lì e non ha fatto male neanche in Europa. La squadra c’era ed è diventata più forte: Conte deve farla vincere. E’ quello che vuole lui ed è quello che si aspettano tutti”.