Ospite a Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato del futuro del tecnico dell’Inter e del momento dei nerazzurri:

“Conte ossessionato dal vincere. Lui ha sempre messo davanti a tutto lo scudetto, penso che possa resistere un anno senza vincere non di più. Ma non si fa cacciare o mandare via, se ne va lui nel caso. Le rimonte sono questione di testa, non è una questione fisica. L’aspetto è puramente mentale”.