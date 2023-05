"I due allenatori arrivano con le idee chiare, i dubbi non sono nella loro testa. Ranieri-Martinez Quarta forse è l'unico dubbio ma la scelta, per me, Italiano l'ha già fatta. Inzaghi ripropone Handanovic, forse all'ultima finale con l'Inter. Certamente può alzare la Coppa in caso di vittoria, sarebbe una conclusione di rapporto con l'Inter molto buona, Inzaghi mette tutti i titolari disponibili, tranne Mkhitaryan infortunato. Sono entrambe in una situazione particolare, ci sono poi altre finali da giocare. Non siamo all'ultima spiaggia, il calcio offre loro un qualcosa di importante"