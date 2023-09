Padovan: “Derby? Inter favorita e vincerà: è più forte del Milan e…”

"L'Inter è favorita, per me vince. Perchè in questo momento è più forte del Milan, ha più titolari disponibili, Acerbi e soprattutto Frattesi che non si può lasciare fuori ma che inizierà in panchina anche perché Inzaghi è un conservatore. Il Milan ha una difesa oggettivamente malmessa, l'assenza di due centrali è pesante. Kjaer non può dare chissà quali garanzie. Tenuto conto della forza degli 11 e sullo stato di forma e di grazia di Lautaro, oggi l'Inter si fa preferire ma buon derby a tutti e vinca il migliore se ce ne sarà uno"