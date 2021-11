Padovan: “Dzeko? Ovvio vada in nazionale, ma si gioca troppo. Gli chiederanno…”

Le considerazioni del giornalista sull'attaccante fermo ai box per il momento ma rimasto nel ritiro della Bosnia

L'obiettivo del commissario tecnico della Bosnia è recuperare a tutti i costi Edin Dzeko per la prossima gara. L'attaccante dell'Inter è volato in patria nonostante il problema accusato nella ripresa del derby con il Milan, finora ha svolto soltanto terapie ma dalle sue parti non perdono la speranza. L'hanno anche ribadito: se ci sarà modo di farlo giocare, non verrà fatto alcun favore all'Inter.