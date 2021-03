Padovan: “L’Inter non mi è piaciuta con l’Atalanta. È stata poco contiana”

Il giornalista ha parlato a Sky Sport della vittoria dell'Inter contro i bergamaschi e del cammino deludente in Europa dei nerazzurri

"Scontri diretti importanti, ma l'Inter non ha più intoppo nemmeno con le squadre medio-piccole. A me l'Inter non è piaciuta con l'Atalanta, ma ha vinto la partita che doveva vincere. Ha giocato in maniera rinunciataria, ha giocato una partita difensiva, è stata poco contiana. Oggi si fa di necessità virtù, credo che Conte abbia saputo infondere lo spirito di sacrificio che in passato non aveva. L'Inter avrebbe potuto dire la sua in Europa? Purtroppo la risposta c'è già, è andata fuori a dicembre. Restare nelle coppe è importante, l'Inter da due anni è eliminata nei gironi. Se la prima del nostro campionato è fuori dalle coppe a dicembre forse il nostro calcio ha bisogno di una riflessione".