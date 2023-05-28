L’Inter batte l’Atalanta a San Siro e incassa la certezza aritmetica di disputare la prossima Champions League.

Su Calciomercato.com, il direttore Giancarlo Padovan ha commentato la gara della squadra di Simone Inzaghi:

“In un colpo solo (3-2 all’Atalanta come nella gara di andata), l’Inter raggiunge il secondo posto (al momento un punto sopra la Lazio), incassa la certezza più che aritmetica di disputare la Champions League anche della prossima stagione, a prescindere dal Manchester City e verifica quella che potrebbe essere la formazione-tipo nella finale di Istanbul”.

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Padovan spinge per una maglia da titolare per Lukaku all’Ataturk Stadium:

“Detto che assai difficilmente, l’armeno sarà titolare in Turchia, non credo proprio che la scelta di privilegiare Lukaku, anziché Dzeko, rientri nelle rotazioni. Meno ancora dopo quello che il belga è riuscito a produrre (un gol e l’avvio dell’azione del terzo gol) in una partita che l’Inter ha cominciato a ritmi altissimi e che, dopo nemmeno otto minuti, poteva essere sul 3-0 (gol annullato a Calhanoglu)”.

Il giornalista poi aggiunge:

“Lukaku, non solo ha giocato dal primo minuto, ma dopo appena quaranta secondi è andato in gol con una verticalizzazione da brivido. A crearla era stato lo stesso movimento dell’attaccante che, appoggiata palla a Lautaro, è scattato in mezzo a due centrali avversari per presentarsi solo davanti a Sportiello, eluso facilmente in uscita. Il primo tempo di Lukaku ha richiamato le migliori prestazioni del giocatore all’epoca della gestione-Conte.”

E anche:

“Perciò, a mio giudizio, non solo Lukaku sarà in campo a Istanbul insieme a Lautaro Martinez, ma ha tutta l’aria di andare incontro ad un appuntamento con la storia nel quale potrebbe lasciare un segno indelebile, al pari del compagno di reparto”.

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Sulla sfida di ieri:

“L’Inter ha ottenuto sia la vittoria che voleva per blindare la classifica, sia la risposta che si aspettava per guardare alla finale di Champions con ottimismo. La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, sa come deve giocare, ha imparato a gestire le due fasi in maniera collettiva, è serena nei rapporti interni e in quelli con l’allenatore. Certo, contro il City, non penso si possa andare in doppio vantaggio a nemmeno tre minuti di gioco (dopo Lukaku, ha segnato Barella, a sèguito di un’azione corale cominciata da Lautaro e proseguita con due tiri respinti di Dimarco) e, se accadesse, meglio sarebbe avere un atteggiamento più vigile di quello mostrato con l’Atalanta”.