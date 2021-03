Inter-Atalanta, Padovan: “Sanchez? Io punto su Lukaku-Lautaro. Eriksen-Vidal…”

Presente negli studi di Sky Sport, Padovan commenta le possibili scelte di formazione dell'Inter in vista della gara con l'Atalanta

In una partita ad alta intensità, Antonio Conte potrebbe mandare in campo dal 1' Arturo Vidal e non Christian Eriksen contro l'Atalanta. Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan è d'accordo con la scelta dell'allenatore: "Io penso che Vidal incarni meglio rispetto a Eriksen la prestazione che Conte si immagino".

"Penso anch'io che Vidal se sta bene possa essere in campo al posto di Eriksen. In attacco? Io sono sempre per i titolari, Lautaro non era stato fuori per un calo di forma, ma per turnover. Sanchez ha fatto benissimo contro il Parma, ma non significa che rubi il posto a Lautaro. Io giocherei con Lukaku e Lautaro. La differenza tra Inter e Atalanta è che ".