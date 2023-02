Padovan: “L’Inter ogni tanto si disconnette e non fa neanche il minimo sindacale”

“L’Inter dovrebbe essere la seconda forza in Serie A, ma il pari di Genova fa dubitare anche di questo. Sono convinto arriverà seconda, ma l’Inter con le sue prestazioni discutibili mi fa dubitare anche delle mie convinzioni appunto. A Genova non ho visto un forcing terribile, ha condotto la partita e non l’ha vinta. La squadra ogni tanto si disconnette, non è collegata, nemmeno per il minimo sindacale. L’Udinese oggi è una verifica”, le sue dichiarazioni.