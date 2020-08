Padovan: “Inter, Lukaku importante non solo perché segna. Eriksen? Ancora dubbi perché…”

Ospite di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato di due giocatori dell’Inter: “Lukaku è importante non solo perché segna, ma anche perché è un punto di riferimento. Al fisico abbina doti tattiche e tecniche che non sono secondarie. Eriksen? Ci sono ancora dubbi perché nel 3-5-2 difficilmente c’è posto per lui. Con lui in campo cambia il modulo, cambia il modo di portare la palla dei giocatori e ciò non ha dato ancora frutti sperati, per cui si ritrova in un ruolo che gli sta stretto. Eriksen è arrivato all’Inter per un ruolo vasto, ma non è detto che ciò che succede oggi valga anche per la prossima stagione“.