Matteo Pifferi Redattore 9 agosto - 23:30

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria col Monaco:

"Le indicazioni post partita? La squadra è già forte, vincere in dieci, in casa del Monaco che è più avanti con la preparazione e con un uomo in meno, è sempre tanta roba. Le indicazioni positive sono che l'Inter è in un buono stato di forma, un'Inter coriacea, combattiva e con qualità che conoscevamo e qualità nuove come Bonny, ha fatto un grande lavoro, una grande intuizione sul passaggio corto dell'avversario e poi segna il 2-1"

"Bene l'Inter, è una squadra forte, sarebbe forte anche se non arrivasse Lookman. Meglio che arrivi qualcuno in difesa, se Bisseck è incedibile e non so perché perché a 35 mln lo darei via ma non sono dirigente dell'Inter ed è meglio così. Se Pavard è sull'uscio, ci vorrebbero due difensori, non uno. L'età media dei difensori dell'Inter è troppo alta"

"Pavard paga quella stupidaggine dopo il Mondiale per Club che lo scoprirono a giocare a padel, Pavard è un giocatore serissimo e professionale ma in quell'occasione non lo fu e all'Inter se la sono legata al dito. O c'è grande fiducia in Bisseck o non si spiega. De Winter non mi fa impazzire però è strutturato fisicamente, ha giocato tanto, ha tanta esperienza, ci può stare, so che l'Inter ci punta, Leoni sarebbe meglio. Scudetto? Metto il Napoli primo e l'Inter subito dietro, se arrivasse Lookman e anche il difensore forse metterebbe anche il musino davanti"