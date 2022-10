Padovan: “Inter? Inzaghi bravissimo a fare una mossa. Per lo scudetto…”

A Radio Napoli Centrale è intervenuto Giancarlo Padovan, opinionista SKY. Questo il suo pensiero sull'Inter di Inzaghi: "Inter fuori dai giochi per lo scudetto? Secondo me no. Io avevo messo le milanesi tra le papabili vincitrici dello scudetto, mi tengo ancora una riserva per i nerazzurri anche perché devono recuperare Lukaku. Inzaghi è stato bravissimo a mettere Calhanoglu centrale al posto di Brozovic e non farlo rimpiangere. Champions League? Oggi il Napoli è nelle prime quattro squadre d’Europa".