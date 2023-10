Padovan: “Inter nettamente favorita sulla Roma. Lukaku è l’unica variabile perché…”

"La Roma è sicuramente più debole dell'Inter, sia domani senza Dybala, Pellegrini, Renato Sanches e Smalling, sia a livello di rosa. L'Inter è nettamente superiore e favorita, Lukaku è forse l'unica variante possibile. Da solo può fare tante cose, se lo accoppiano ad un giocatore in stato di grazia come El Shaarawy, in contropiede e nello spazio, che l'Inter proverà a non lasciare, la Roma potrebbe far male. Se mi chiedi il pronostico, dico che vince l'Inter"