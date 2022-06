Padovan: “Non riprenderei Lukaku, Inter non è la terra magica. E Dybala…”

Lukaku-Dybala, entrambi oppure no? Giancarlo Padovan, giornalista di Skysport, ha risposto a questa domanda e ha detto: «All'attacco atomico Lautaro-Dybala-Lukaku io non credo. Nel senso come investimento aziendale e neanche a livello sportivo. Perché c'è un equilibrio da tenere. Nel 3-5-2 faccio fatica a vedere tutti e tre i giocatori. Se arrivano entrambi va via Lautaro a rigor di logica. Tra i due sceglierei di prendere Dybala e non Lukaku. Non lo riprenderei per due ragioni. Una di carattere ambientale, si è dissipato, inclinato il rapporto con il pubblico e anche lui è cambiato, non ha fatto una buona stagione. Crede meno in sé stesso e l'Inter non è la terra magica solo perché lui ha fatto tanti gol con Conte. La squadra nerazzurra oggi è sì la squadra con lo stesso sistema di gioco ma non vedo palla obbligatoria lunga per Lukaku che la riceve e la rigioca. Piuttosto ora vedo fraseggio. Dybala fa le due fasi bene giocando con Lautaro».