Padovan: “Inter, arrivata l’ora di cedere Lautaro. C’è in giro un certo Dybala”

Il giornalista ha detto la sua sulla possibile cessione dell'argentino a fronte di un'offerta importante e su come investire i soldi incassati

Giancarlo Padovan, a Skysport, ha parlato dell'Inter e della possibilità che in estate Lautaro Martinez, a fronte di un'offerta importante, lasci Milano: «Credo che sia arrivato il momento di cedere Lautaro. Vero che i soldi potrebbero servirti per un altro giocatore ma c'è in giro un certo Dybala. Se credo in un calciatore così e in un progetto in cui rimetterlo al centro, da sfruttare come secondo attaccante, allora vado sulla piazza e pago solo l'ingaggio. Non sono pochi, ma a quel punto l'offerta faraonica per Lautaro accettata avrebbe un senso. Però in Dybala bisogna crederci: se pensi che si rompa troppo spesso hai un retro-pensiero e non va bene. Marotta lo conosce meglio di tutti. La Juve se ne è liberata con disinvoltura».