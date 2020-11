Padovan: “Inter, per lo scudetto serve altro. Il rigore? Sarebbe interessante sapere se…”

Su Calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha analizzato la prestazione dell’Inter contro il Parma. Per i nerazzurri è arrivato solo un pareggio contro gli uomini di Liverani: “Grande occasione persa dall’Inter, grande occasione persa dal Parma. Liverani è un bravo allenatore, ma gli ultimi venti minuti li ha giocati con un disdicevole 5-4-1 che ha fatto abbassare la linea di difesa della sua squadra, in pratica inibendola di passare la metà campo“.

“L’Inter reclama un rigore per affossamento di Perisic da parte di Balogh. Il fallo c’era ed era netto, ma Piccinini, a sua volta sostituto dell’arbitro Pairetto, infortunatosi nel riscaldamento, non ha voluto vedere. Sarebbe interessante sapere se il Var Maresca ha taciuto o, invece, non è stato ascoltato. In ogni caso si tratta di un errore doppio. Dell’arbitro e del Var”.

“Antonio Conte doveva fare senza Lukaku e Sanchez, due attaccanti. Ma la sua squadra i gol li ha fatti, il problema è che continua a subirne troppi (10). Non è un problema solo di reparto (anche se Gervinho in entrambi i casi è andato a prendere la palla dietro una linea statica), ma di fase difensiva. Qualche errore è tecnico, qualche altro è di attenzione”.

“Il richiamo è generico, ma serve per dire che non è mancato Lukaku, casomai sono mancati Bastoni o Skriniar, non ancora recuperato dal Covid. A proposito, l’Inter avrebbe fatto proprio un bell’affare se l’estate scorsa avesse ceduto lo slovacco”.

“Resta un pareggio da poco e la rabbia dell’Inter per il rigore non concesso su Perisic. Per lo scudetto serve altro”.

(Calciomercato.com)