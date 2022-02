Padovan: “L’Inter vincerà, è sulla buona strada per lo scudetto. Ma occhio al Napoli”

L'Inter vincerà contro il Sassuolo. Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, si è detto convinto che i nerazzurri otterranno i tre punti

"L'Inter non può certamente affrontare il Sassuolo a cuor leggero: primo, perché avrà due assenze importanti come Brozovic e forse Dzeko, fuori per scelta tecnica. E' una partita da vincere, in cui non ci sono alternative. Il Napoli guarderà con grande interesse, perché se l'Inter non battesse il Sassuolo, gli azzurri avrebbero una grossa opportunità contro il Cagliari. Credo che l'Inter vincerà e che sia sulla strada giusta per lo scudetto, però ribadisco che il Napoli non è un terzo incomodo".