Presente negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan analizza la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria. Queste le dichiarazioni del giornalista: “Conte non è cambiato, credo che della squadra non sia stato contento dell’ultima mezzora. L’Inter per me ha giocato molto bene confermando che può vincere lo scudetto. L’ultima mezzora ha cercato di gestire, non è andata in affanno ma ha corso qualche rischio inutile”.

(Sky Sport)