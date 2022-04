Padovan non ha dubbi: “L’Inter vincerà scudetto e Coppa Italia. Lo scrivo perché…”

L’Inter vincerà lo scudetto e la Coppa Italia. Non ha dubbi Giancarlo Padovan: ecco i motivi del suo pronostico sul finale di stagione

L’Inter vincerà lo scudetto e la Coppa Italia. Non ha dubbi Giancarlo Padovan, noto giornalista, che sulle colonne di calciomercato.com ha commentato così il ko dei nerazzurri a Bologna: “Nonostante la sconfitta di Bologna (2-1), il mancato sorpasso sul Milan (resta primo con due punti di vantaggio), la depressione per come sono stati buttati via tre punti che sembravano già presi dopo mezz’ora a tutta velocità, l’Inter vincerà lo scudetto e conquisterà anche la Coppa Italia.