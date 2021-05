Padovan: “Nessuna delle prime 6 gioca peggio della Juve. Vincerà il Milan ma…”

Intervenuto sulle colonne di calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha detto la sua su Juventus-Milan, in programma stasera

"Molti mi chiedono perché io sia così categorico nel pronostico di Juventus-Milan di questa sera. E’ successo, infatti, che qualcuno mi abbia sentito a Sky o alla radio affermare che i rossoneri vinceranno di sicuro. La risposta è nella spiegazione che ho dato e continuo a dare. Nessuno, tra le cinque squadre in lotta per la Champions, gioca peggio della Juve, nessuno ha meno idee in testa, meno forza nelle gambe e meno aggressività rispetto ai suoi giocatori. La squadra di Pirlo è apparsa in difficoltà in tante partite durante questa stagione, ma una prestazione così inqualificabile come quella di Udine non si era mai vista. La squadra era morta. L’ha ridestata Ronaldo con la sua avidità personale".