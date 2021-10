Padovan: “Lazio-Inter banco di prova per entrambe. Vedo avvantaggiato Inzaghi”

Giancarlo Padovan presenta la super sfida dell'ottava giornata di campionato, in programma sabato all'Olimpico

Giancarlo Padovan ha parlato dagli studi di Sky Sport della sfida tra Lazio e Inter, in programma sabato alle ore 18 all'Olimpico: "Un banco di prova per entrambe. L'Inter, per superarlo, dovrebbe vincere, la Lazio idem. Sarà una partita apertissima, molto tattica, dove vedo avvantaggiato Inzaghi per il tipo di gioco che propone, fatto di attesa e ripartenza. Faccio fatica, invece, a prevedere una partita dove Sarri possa comandare dall'inizio alla fine: la Lazio non ha ancora introiettato i suoi dogmi. Inzaghi partiva dal 3-5-2 e ha ritrovato il 3-5-2, Sarri ha trovato una squadra da trasformare in una da 4-3-3".