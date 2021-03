Padovan: “Ronaldo-Juve, capolinea. Ma il campionato è chiuso: l’Inter può gestire”

Il giornalista ha detto la sua sull'eliminazione della Juve dalla CL e sulla lotta scudetto

«Credo che Ronaldo sia arrivato al capolinea con la Juventus, ma non per volere di Ronaldo. Per volere della Juve». Giancarlo Padovan ha commentato la prestazione del giocatore nella gara contro il Porto. All'indomani dall'eliminazione agli ottavi di Champions League i fari sono tutti puntati sul campione portoghese, arrivato a Torino proprio per contribuire alla vittoria della Coppa.

Pirlo ha spiegato che ora la sua squadra si concentrerà sul campionato: «Il Milan ha sei punti di ritardo dall'Inter, secondo me sono tanti e il campionato per me è chiuso - ha sottolineato il giornalista a proposito della lotta scudetto - ma i rossoneri non sono di questo parere. L'avversaria dell'Inter al momento non c'è ma è il Milan che scelgo perché è la squadra più vicina. La Juve è a meno dieci, deve recuperare con il Napoli. Se vincesse andrebbe a meno sette, anche se vincesse lo scontro diretto contro i nerazzurri andrebbe a meno quattro, ma ci sono ancora quattro punti di vantaggio e l'Inter può gestire con tranquillità».