Padovan: “Se continua così, Lukaku è da tenere. Lo vedo più magro e…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del momento di Romelu Lukaku in casa Inter :

“Lukaku è tornato nel momento decisivo, lo vedo più magro, più brillante, più rapido, più vicino al Lukaku di Conte che aveva fatto innamorare gli interisti. Se continua così e finisce così la stagione credo sia da tenere, non ci sono tanti giocatori di questa qualità e forza in circolazione. Lui sa che in questo periodo si gioca la conferma e sa anche che per l’Inter è un momento decisivo. I quarti di Champions sarebbero un grande risultato, il secondo posto dietro a questo Napoli anche, la Coppa Italia sarebbe un bis dopo la Supercoppa. Contemporaneamente è un po’ calato Dzeko che sta facendo meno bene”, le sue parole.