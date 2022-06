Padovan: “Lukaku, operazione clamorosa. Se arriva Dybala fa panchia, Dzeko fuori”

Rimette l'Inter in pole per lo scudetto. Quella di Lukaku è un'operazione clamorosa, arriva un tipo di gioco che può esaltare la profondità. È un ritorno importante, significativo, ora si pone un problema: Dybala. Può arrivare Dybala, ma fa panchina, gioca a spizzichi e non sarebbe neppure all'Inter al centro del progetto. A meno che Lautaro non accetti qualche proposta che arriverà. Dzeko lo vedo con un piede e mezzo fuori, con Lukaku diventerebbe una riserva conclamata. Spero che questo atto convinca definitivamente anche i tifosi ostili.