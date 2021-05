Padovan: “Conte resta, ma sue due nomi non transige. Via Sanchez. Il sacrificato…”

Secondo il giornalista alla fine andrà via Hakimi. Partirà anche il cileno per il tipo di contratto che ha

«Ho mezza idea e mezza notizia, ma è mezza quindi di solito non si danno, ma sul futuro di Hakimi ho delle perplessità, ho soffi all'orecchio che potrebbe essere il sacrificato dell'Inter». Giancarlo Padovan a Skysport ha detto la sua sulle cessioni che il club nerazzurro potrebbe fare per rimettere a posto i conti. Secondo il giornalista sarebbe proprio il marocchino l'indiziato alla partenza. Lo stesso giocatore che invece Skysport inserisce nella lista dei sei uomini a cui Conte non rinuncerebbe se potesse.

«Non è stata inserita nella lista degli incedibili de Vrij che secondo me resterà anche perché ha meno mercato di Skriniar e Bastoni anche se loro due non potranno partire. E anche i due in attacco, Lukaku e Lautaro, resteranno. Perché altrimenti credo andrà via Conte. I due su cui fonda la permanenza all'Inter sono proprio loro due per conto mio. Per me Conte resta, ma ci pensa tanto. Va via Sanchez che ha un contatto abominevole», ha aggiunto il giornalista su Skysport.