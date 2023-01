Padovan: “Milan in caduta libera ma anche l’Inter deve guardarsi dalle romane”

"Comunque lo si guardi, il Milan è in caduta libera. Non può consolarsi col secondo posto, sia perché è insidiato dalle romane e dall'Inter. Le milanesi si guardino dalle romane perché rischiano di star fuori dalla Champions. Il Milan è uscito dalla corsa per lo scudetto, è uscito dalla Coppa Italia, è uscito da tutto. È in crisi da due settimane e mezzo, lo scudetto non si cancella ma il Milan è sgonfio fisicamente, la difesa è in netta crisi così come l'attacco che non segna più. Con la Lazio ho visto tanti errori individuali, alcuni giocatori sembrano diventati mediocri"