Padovan: “L’Inter non mollerà, convinto che il Milan qualche punto lo perderà”

Dopo la vittoria in casa dell'Udinese, il giornalista ha commentato su Calciomercato.com il cammino dell'Inter e la lotta scudetto col Milan:

"L’Inter non molla e non mollerà. Vincere a Udine, contro un’Udinese lanciatissima che, solo mercoledì, aveva travolto la Fiorentina in casa, non era un compito semplice. Invece, a parte una piccola sofferenza nel finale, i nerazzurri hanno realizzato un doppio vantaggio (Perisic e Lautaro Martinez) già nel primo tempo per poi gestire con relativa tranquillità. Certo, sarebbe stato meglio non subire il gol di Pussetto, a poco meno di venti minuti dal termine, ma nel complesso l’Inter ha fatto bene, reagendo in maniera tutto sommato brillante alla sconfitta di Bologna.