Padovan: “Lukaku-Juve, non facile. Morata? Roma avanti sull’Inter perché…”

Contatti Lukaku-Juve già prima della finale di Champions? Io ci credo, queste cose non nascono all’improvviso. Lui ha cambiato 4 volte procuratore, ha giurato amore all’Inter ed è andato al Chelsea, ora è successo che non ha giocato la finale di Champions, non gli è andato giù questo. E vedeva che i rilanci dell’Inter non erano convincenti, a un milione per volta. Vlahovic è la seconda scelta di tanti, è difficile l'ipotesi Juve per Lukaku”, le dichiarazioni del noto giornalista.