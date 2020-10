Padovan: “Nainggolan? Inter non indesiderata. Non ha la fiducia totale di Conte, ma ora è diverso”

Ospite negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato di Radja Nainggolan e della sua permanenza all’Inter dopo la trattativa saltata con il Cagliari: “Sono d’accordo con Commisso (in riferimento all’affare Chiesa-Juve, ndr): quando un calciatore vuole andare bisogna lasciarglielo fare. Ma Nainggolan non è rimasto in una squadra indesiderata: resta all’Inter, fa la Champions. Non ha totalmente ancora la fiducia di Conte, ma è un altro giocatore rispetto a quello che il tecnico lasciò andare a Cagliari. Deve resettare anche lui ma riparte da una situazione calcisticamente molto favorevole“.

Sulle possibili scelte di Conte a centrocampo in vista del derby contro il Milan: “Il trequartista, per un po’, sta in naftalina. Soprattutto se dovesse essere Eriksen. Vedremo un centrocampo da combattenti, muscolare. Secondo me ci sarà Brozovic“.