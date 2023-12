Padovan: “Si ripeterà il campionato dell’anno scorso con l’Inter al posto del Napoli”

"Il Napoli ha già abdicato, 11 punti sono tantissimi da recuperare. Anche se vincesse a Torino, che è possibile e anche probabile, scenderebbe a 8 ma l'Inter gioca con l'Udinese, l'Udinese è una castiga grandi ma l'Inter può allungare sulla Juventus se il Napoli fa risultato a Torino, continuerà a mantenere 11 punti di distacco sul Napoli. Con l'Inter che ha 11 punti in più, no la riprendi più"

"La Juve è la sorpresa del campionato, se mettiamo in rapporto la forza della rosa Juve e Inter non c'è paragone, l'Inter è nettamente più forte e si vede ma ci sono solo 2 punti di differenza. Fa bene la Juve a crederci ma credo che il Napoli come minimo pareggia, l'Inter può già involarsi verso lo scudetto se domani succede quello che mi aspetto. L'Inter è prima in tutto, fai fatica a non ritenerla oggi la candidata principale alla vittoria dello scudetto. Siamo solo ai primi di dicembre ma è merito dell'Inter e demerito degli altri se c'è un fossato così alto. Sono convinto che il campionato si possa chiudere presto e si può ripetere ciò che è successo l'anno scorso con l'Inter al posto del Napoli"