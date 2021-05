Inter, Padovan: “Oaktree? Soldi servono a non smantellare la squadra. Conte…”

Così il giornalista sull'Inter: "Credo che Conte, Marotta e la dirigenza si accontenterebbero di mantenere più o meno la rosa di adesso"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan , giornalista, ha parlato così dell'ormai imminente arrivo del finanziamento di Oaktree nelle casse dell'Inter : "Tanto dipende da cosa rappresenta questo finanziamento: Suning dà in pegno parte della società e non so quanti di questi soldi siano destinati al mercato. Credo che Conte, Marotta e la dirigenza si accontenterebbero di mantenere più o meno la rosa di adesso con qualche piccola integrazione magari attraverso qualche partenza, tipo Sanchez.

La mia sensazione è che questi soldi servano a non smantellare la squadra più che potenziarla. Conte? Credo che abbia l'auspicio di continuare con questa squadra: ha cominciato l'anno scorso arrivando secondo e in finale di Europa League, due risultati che hanno segnato la strada. Quest'anno ha vinto lo scudetto: si comincia ad intravedere un ciclo. Sarebbe un peccato per lui e perché dove andrebbe? Difficile trovare una squadra che garantisca l'ingaggio che oggi ha e che gli dia garanzie tecniche. Il Tottenham? Mette in vendita Kane: in giro per il mondo non ci sono investimenti tali da invogliare un allenatore bravo come lui ad intraprendere un altro progetto".