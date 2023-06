Padovan: “Qualitativamente Milan e Inter stanno perdendo. Il Napoli…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista Sky: "La Superlega non c’è mai stata, ma questa araba può diventare un’insidia anche più pericolosa. Stanno andando via già tantissimi giocatori, vediamo Koulibaly che è andato a guadagnare tanto senza vincere niente ed è poi andato via per guadagnare ancora di più. Sono uomini e di fronte al denaro si fa fatica a resistere. L’Europa può difendersi? Assolutamente sì. Mettere un embargo e i calciatori inglesi non possono andare a giocare in Arabia se U25.