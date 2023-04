Padovan: “No mezze misure contro il razzismo. Inter, sollievo Inzaghi. Al ritorno…”

I nerazzurri pareggiano con il punteggio di 1-1 a Torino contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia

Fabio Alampi

Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter: "Il mondo del calcio e dello sport è compatto nel criticare i fatti di ieri sera anche perchè la partita era Juventus-Inter, purtroppo in tanti altri stadi succede quello che è successo e non c'è questa risonanza. Male, malissimo che ci siano stati questi cori e le risse conseguenti, bene che si amplifichi in maniera chiara e univoca il fatto che queste cose non sono più tollerabili. Siccome i responsabili capiscono solo la repressione, vanno identificati, "daspati" e mai più riammessi negli stadi. Il razzismo non ammette mezze misure".

"Tornando alla partita, c'è un vantaggio per l'Inter, perchè ha la gara di ritorno in casa. Sospiro di sollievo per Inzaghi, che ha arginato questa serie di sconfitte che sembrava infinita. L'Inter ha giocato una buona partita, come aveva fatto contro la Fiorentina, meglio perchè l'avversario era più probante. Ieri sera il pareggio era il minimo che l'Inter potesse raccogliere e l'ha raccolto. Alla Juventus stava andando bene anche stavolta, poi è arrivato il rigore di Lukaku che ha ristabilito un equilibrio che reggerà anche nella gara di ritorno".

"In campionato l'Inter ha una partita più difficile della Juventus, ha un giorno in meno per recuperare, gioca già venerdì e in trasferta: è tornata stanotte, fa un defatigante e non ha neanche il tempo di preparare la partita contro la Salernitana che già deve ripartire".