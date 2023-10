Padovan: “Tonali e Zaniolo a casa? Clima turbato. Relazione tossica tra…”

Scandalo scommesse nel mondo del calcio in Italia. In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così di quanto accaduto nelle scorse ore a Coverciano. “La relazione tra questi provvedimenti e la Nazionale è la più importante e definisco tossica che può venire fuori. Spalletti e la FIGC hanno fatto bene a rimandare a casa Tonali e Zaniolo. Non c’è serenità nelle loro teste in questo momento e per me nemmeno nel resto del gruppo. La preoccupazione di questo momento turba l’atmosfera di chi deve giocare, tra gli Azzurri non è possibile essere sereni ora.