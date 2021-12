Padovan: “Inter, in CL da evitare le inglesi. Specie due rivali”

Il giornalista ha detto la sua sui possibili accoppiamenti degli ottavi e si è soffermato sulle possibili avversarie interiste

Al giornalista hanno chiesto quindi quale sarebbe la squadra che potrebbe mettere più in difficoltà la squadra di Inzaghi: «Rivali assolutamente da evitare? Il City e il Liverpool, le inglesi in generale. Queste due in particolare: per la qualità dei giocatori, per il tipo di gioco, stanno conducendo in Premier League. Poi una ha vinto la CL di recente e l'altra vuole vincere la finale che ha perso un anno fa».