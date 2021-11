Padovan: “Inter o Milan? Rosa nerazzurra si fa preferire per qualità e quantità”

Il giornalista è stato chiamato a fare un confronto tra le rose delle due milanesi in chiave corsa scudetto

Sinceramente l'Inter che ha tanti giocatori di qualità e di esperienza. Meno giovani rispetto alla rosa rossonera ma dotati di passaggi in campionati importanti, decisamente l'Inter. Questa rosa oltre ad essere di qualità è varia, vasta, copre tutti i settori del campo. Abbiamo visto una difesa in sofferenza ma gioca Bastoni centrale, bravissimo giocatore pure della Nazionale, e gioca Dimarco oppure D'Ambrosio, giocatore di grande affidabilità. La squadra di Inzaghi si fa preferire per la rosa in quantità e qualità.