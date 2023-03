Padovan: “Il Milan non ha una rosa competitiva come quella dell’Inter”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così dei sorteggi di Champions League di ieri: “Il Milan non ha una rosa competitiva come quella dell’Inter e nemmeno come quella del Napoli, che se l’è costruita da inizio stagione la squadra attuale”, le sue parole verso Benfica-Inter e Milan-Napoli ai quarti di finale.