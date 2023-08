Padovan: “Sanchez? Non lo valuto bene: minestra riscaldata ed è un piantagrane”

"Non lo valuto bene Sanchez, è una minestra riscaldata ed è un piantagrane di proporzioni cosmiche. Non era gradito da Inzaghi e dalla squadra. Sono stati sottoposti alla richiesta se lo volevano prima di riprenderlo. Non si è comportato bene con l'Inter, ha 34 anni, francamente sono perplesso: l'Inter ha preso due attaccanti di 34 anni e ha perso Dzeko e Lukaku".