Padovan: “Inter, Sanchez decisivo e reclama il posto: deve dire grazie a…”

A Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del momento di Alexis Sanchez in casa Inter: “Sanchez reclama il posto da titolare. È stato un grandissimo giocatore e ha segnato il gol decisivo in Supercoppa, ma deve ringraziare Alex Sandro per il regalo. Che lo sia ancora ho qualche dubbio. Io credo che con l'Atalanta giochino Dzeko e Lautaro, ma Sanchez è sicuramente in forma e vede la porta. C’è comunque anche Correa in panchina, i cambi sono stati fondamentali per Inzaghi in Supercoppa”.