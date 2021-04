Padovan: “Serie A? Scudetto Inter, per la Champions un’esclusione di lusso”

Le considerazioni del giornalista a proposito di quella che potrebbe essere la classifica finale di Serie A

Giancarlo Padovan, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Credo che il Napoli arriverà tra le prime quattro facendo fuori una tra Juventus e Lazio. Io dico che ci saranno Inter, Atalanta, Napoli e Milan. Questa è la foto della situazione attuale. Lazio-Milan? Io penso che la Lazio vincerà. Per il Napoli sarebbe meglio se il Milan venisse tirato giù. Il Napoli avrebbe potuto competere con l'Inter per lo scudetto quest'anno senza i tanti infortuni e il Covid. Koulibaly? Stiamo rivedendo un Koulibaly fortissimo. Un leader. Non guida solo la difesa ma la squadra intera, anche se è Insigne il trascinatore".