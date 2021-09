Padovan: “Inter, qualcosa non ha funzionato. Mancata solidità difensiva”

Il giornalista, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato il pareggio dell'Inter di Inzaghi in casa della Sampdoria

"Mezzo passo falso dell'Inter. Oggi dovevano esserci tre punti e invece ce n'è solo uno. La partita è stata combattuta, equilibrata. La Samp non ha rubato nulla. All'Inter qualcosa non ha funzionato: non direi i gol, ma quella solidità difensiva che avevamo imparato ad apprezzare. Il Real Madrid di oggi è un'incognita, c'è Ancelotti ma non ci sono tanti giocatori importanti. Partita aperta, l'Inter può riscattarsi. Deve fare una grande partita".