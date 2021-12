Padovan: “Inter, c’è da pedalare su una strada dritta. La Salernitana…”

Il giornalista ha parlato del prossimo impegno in campionato dei nerazzurri, un impegno che non è da sottovalutare

«L'Inter vede il traguardo scudetto di inverno come qualcosa di platonico ma lo vuole quel titolo perché sa che chi lo è poi lo diventa anche a primavera campione. Quindi in questo momento vuole considerare questo primo posto. E poi c'è lo scontro diretto tra Milan e Napoli. Non ci sono altre distrazioni, c'è da pedalare su una strada ditta e la Salernitana adesso è una pista d'aeroporto perché la squadra è in difficoltà tecnica e anche societaria. Il Trust non ha ancora trovato un compratore». Giancarlo Padovan, a Skysport, ha parlato del prossimo impegno nerazzurro in Serie A, la partita con la Salernitana che si giocherà nello stesso fine settimana dello scontro diretto tra Milan e Napoli.